Yonhap: КНДР может провести военный парад в Пхеньяне

Согласно данным агентства, на параде могут продемонстрировать тактическое ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты

СЕУЛ, 26 июля. /ТАСС/. КНДР может провести военный парад в Пхеньяне в ночь на 27 июля, приуроченный к отмечаемому в стране Дню победы в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов). Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские правительственные источники.

По их сведениям, на спутниковых снимках видны признаки подготовки к параду в центре столицы КНДР. Отмечается, что парад может начаться в полночь. Агентство предполагает, что на параде могут быть показаны межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тактическое ядерное оружие.

До 2018 года Пхеньян проводил военные парады в дневное время, однако с октября 2020 года, когда в КНДР отмечали 75-ю годовщину основания Трудовой партии Кореи, подобные мероприятия стали проводиться в темное время суток.

Ранее для участия в мероприятиях, посвященных Дню победы в Отечественной освободительной войне, в КНДР прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Также ожидается участие делегации из КНР под руководством заместителя главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.