Лукашенко поздравил президента и народ Кубы с Днем национального восстания

Белорусский лидер отметил взаимную заинтересованность Минска и Гаваны в развитии торговых связей

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Совпадение взглядов Белоруссии и Кубы по международной проблематике и взаимная заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве служит хорошей базой для развития отношений двух государств. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении, направленном лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю и народу страны по случаю государственного праздника - Дня национального восстания.

"Общность взглядов на наиболее актуальные вопросы современной политики, конструктивная работа на многосторонних площадках, взаимная заинтересованность в наращивании торговых связей и реализации крупных экономических проектов - все это служит надежной основой для дальнейшего динамичного развития сотрудничества", - отметил Лукашенко в послании, текст которого приводит его пресс-служба.

Президент заявил, что в Белоруссии очень высоко ценят дружественные отношения с Кубой - "надежным союзником и последовательным партнером в Латинской Америке".

Говоря о событиях 70-летней давности, когда отряды революционеров во главе с Фиделем и Раулем Кастро штурмовали казармы Монкада, Лукашенко отметил, что "героические протесты кубинских патриотов со временем превратились в масштабное освободительное движение, которое раз и навсегда изменило ход мировой истории".

Лукашенко пожелал своему коллеге крепкого здоровья и "неисчерпаемого запаса сил для осуществления всех замыслов, а братскому кубинскому народу - счастья и благополучия".