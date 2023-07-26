Роберт Кеннеди - младший считает, что США нужно наладить контакты с РФ на высоком уровне

Претендент на пост президента США призвал к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. США следует наладить контакты на высоком уровне с Россией, считает претендент на пост президента США республиканец Роберт Кеннеди - младший. Такую позицию он изложил на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке, трансляцию которого вела его пресс-служба.

По мнению Кеннеди, США "фактически находятся в состоянии войны с Россией". "Это ядерная держава, у них на тысячу больше ядерных боеголовок, чем у нас. И никого это, кажется, не волнует", - указал он. Политик отметил, что его дядя, 35-й президент США, Джон Кеннеди и советский лидер Никита Хрущев состояли в переписке и "сдружились настолько, что могли напрямую позвонить друг другу".

"Мы выросли с мыслью о том, что это мы победили во [Второй мировой] войне, что Америка одолела [Адольфа] Гитлера", - продолжил республиканец. "Лишь мой дядя сказал, что в войне победили русские", - отметил он, напомнив о потерях СССР. "Он сказал, что нужно поставить себя на место соперника. Американцы тогда впервые услышали об этом и стали думать иначе", - отметил Кеннеди.

"Думаю, об этом важно было бы задуматься сегодня, потому что никто уже год не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным. У нас нет контактов на высоком уровне с Россией. Нужно говорить с ними", - подчеркнул Кеннеди, претендующий на выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах президента США 2024 года. Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент республиканец Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.