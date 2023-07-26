Президент Бурунди прибыл на саммит Россия - Африка в Петербург

Борт с представителями республики приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе вместе с делегацией прибыл на саммит Россия - Африка в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС.

Борт с высокопоставленными представителями республики приземлился в аэропорту Пулково.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего очередного африканского турне посетил Бурунди, где обсудил укрепление взаимодействия двух стран, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной областях.

Россия и Бурунди также намерены подписать соглашение о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях, сообщало ранее правительство РФ.

Страны договорились о проведении совместных исследований инфекционистов в новой лаборатории на базе национального центра общественного здоровья в Бурунди.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как и в предыдущий раз, они пройдут под девизом "За мир, безопасность и развитие". Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.