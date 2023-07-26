Главы региональных объединений Африки прибыли на саммит в Петербурге

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков ранее заявил, что на саммите будут присутствовать "буквально все руководители ведущих региональных организаций" континента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза Факи Махамат из Чада, исполнительный секретарь Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD) Воркнех Гебейеху из Эфиопии, а также постоянный представитель Союза арабского Магриба при Африканском союзе Амина Сельман из Марокко прибыли в Санкт-Петербург на одном рейсе для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными делегатами приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Во вторник помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что на саммите будут присутствовать "буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки". Так, он перечислил Африканский союз, Восточноафриканское сообщество, Межправительственную организацию по развитию, Новое партнерство для развития Африки, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Сообщество развития Юга Африки, Экономическое сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество западноафриканских стран, Союз арабского Магриба, Африканский экспортно-импортного банк.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров заявил на российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай", что Россия намерена выстроить взаимовыгодные отношения с Африканским континентом, где "к этому готовы" и "этого хотят".

По его словам, на полях форума Россия - Африка может состояться обсуждение развития отношений между ЕАЭС и африканскими субрегиональными структурами. Как пояснил дипломат, соответствующие переговоры должны пройти как в ходе двусторонних встреч глав африканских государств с президентом РФ Владимиром Путиным, так и в многостороннем формате на разных уровнях.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.