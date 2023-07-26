Делегацию Мадагаскара на саммите Россия - Африка возглавил председатель сената

Представители страны прибыли в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Мадагаскара во главе с председателем сената республики Эримананой Разафимахефой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Россия и Мадагаскар подтверждали, что настроены на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина принимал участие в первом саммите Россия - Африка в 2019 году. Тогда он заявил, что долгое время Африка была "рабочей силой планеты, а сейчас африканским странам нужно стать хозяевами своей судьбы". В этой связи он отмечал важность сотрудничества с Россией, которое на саммите в Сочи обрело официальное определение.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.