Делегация Сомали во главе с заместителем премьера прибыла на саммит в Петербург

Республика ранее заявила, что нуждается в поставках российского зерна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Сомали Салах Ахмед Джама во главе делегации страны прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями республики приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Сомали заявила ранее, что нуждается в поставках российского зерна. В посольстве РФ в этой восточноафриканской стране признали, что гуманитарная обстановка по-прежнему остается напряженной, несмотря на международные усилия по предотвращению массового голода. В связи с этим Могадишо приветствует решение Москвы по поставкам российского зерна на безвозмездной основе, указали в диппредставительстве.

Ситуация с безопасностью в стране также остается сложной. Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году и с 2008 года совершает теракты. К 2010 году она контролировала обширные территории, однако летом 2011 оставила столицу Сомали и перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет до 10 тыс. боевиков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали для завершения усилий в борьбе с терроризмом.