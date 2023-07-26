Китай и Россия проведут совместное морское патрулирование в Тихом океане

В Минобороны КНР отметили, что оно пройдет согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ РФ в ближайшее время проведут совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана. Об этом в среду сообщило Министерство обороны КНР.

Патрулирование "не направлено против третьих сторон и не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией", оно пройдет согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 20 по 23 июля в акватории Японского моря прошли совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в числе которых совместные артиллерийские стрельбы по разным видам целей.

От России в учениях принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". 24 июля китайские корабли совершили дружественный визит в порт Владивостока.

В начале июля в Пекине состоялась встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Ли Шанфу отметил, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться. Он также выразил надежду на укрепление связей на всех уровнях.

По подсчетам Национального университета обороны США, Россия и Китай в прошлом году провели рекордное за последние 20 лет число совместных военных учений. Стороны организовали шесть совместных учений, причем пять из них прошли после начала в феврале специальной военной операции на Украине.