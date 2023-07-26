Министр обороны США посетит Австралию и примет участие в учениях Talisman Sabre

Поездку Ллойда Остина запланировали на 28-29 июля

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин 28-29 июля посетит Австралию и встретится с военнослужащими, участвующими в масштабных учениях вооруженных сил (ВС) 13 стран Talisman Sabre, которые начались 21 июля. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"[Министр] присоединится к [госсекретарю Энтони Блинкену], чтобы встретиться со своими коллегами на 33-х ежегодных консультациях министров Австралии и США. Затем он встретится с военнослужащими США и Австралии, участвующими в крупнейших военных учениях Talisman Sabre", - сказала представитель ведомства.

Американо-австралийские консультации в формате "два плюс два" (формат AUSMIN) должны пройти в Брисбене 28 и 29 июля, отметили в американском военном ведомстве. Планируется, что в ходе них Блинкен и Остин проведут переговоры с главами австралийского МИД и Минобороны Пенни Вонг и Ричардом Марлзом. На повестке стоит обсуждение "общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, развития чистой энергетики и защиты климата.

В двухнедельных учениях Talisman Sabre принимают участие 30 тыс. военнослужащих из 13 стран. Под руководством специалистов из США они проводят "маневры, направленные на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами". Планируется, что в рамках тренировочных мероприятий будет отработано взаимодействие служб тылового обеспечения, проведены высадки морского десанта, маневры сухопутных войск, воздушные и морские операции. В число стран-участниц вошли Австралия, Великобритания, Германия, Индонезия, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, США, Тонга, Фиджи, Франция, Южная Корея и Япония. Представители Филиппин, Сингапура и Таиланда присутствуют в качестве наблюдателей.