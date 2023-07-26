Делегация Чада во главе с министром иностранных дел прибыла на саммит в Петербурге

Диписточники сообщил, что Чад подвергся сильному прессингу Запада и страна понизила уровень своего участия в саммите

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Республики Чад, возглавляемая министром иностранных дел Мухаммедом Салехом Назыфом, прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями приземлился в аэропорту Пулково в среду, передает корреспондент ТАСС.

В декабре 2022 года в сообщении диппредставительства РФ в африканской республике говорилось о том, что российская сторона ожидает приезда президента переходного периода Чад Махамата Идрисса Деби Итно на второй саммит Россия - Африка.

Также в январе 2023 года российское посольство в африканской республике выступило с заявлением, что любые попытки внести элементы недоверия в политический диалог между Москвой и Нджаменой (столицей Чада) обречены на провал. Заявление последовало в ответ на публикацию на видеохостинге YouTube ролика, в котором два чадских повстанца в форме полковника и сержанта, находящиеся, предположительно, на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР), прилегающей к южной части чадской границы, заявили о якобы готовящемся наступлении на Нджамену с юга с целью свержения конституционного строя якобы при поддержке ЧВК "Вагнер".

Диписточники подтвердили ТАСС, что Чад подвергся сильному прессингу Запада перед саммитом и страна понизила уровень своего участия в саммите в Санкт-Петербурге.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".