Экс-премьер Чинават вернется в Таиланд 10 августа после более 15 лет жизни в изгнании

Его дочь Пхетхонгтхан Чинават сообщила, что ее семья "одновременно рада и обеспокоена" этим решением

БАНГКОК, 26 июля. /ТАСС/. Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вернется на родину 10 августа после более 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. Об этом в среду сообщила его дочь Пхетхонгтхан Чинават в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Я не могу до конца поверить в то, что пишу, мой отец возвращается 10 августа в аэропорт Донмыанг", - написала она, отметив, что ее семья "одновременно рада и обеспокоена" этим решением.

Чинават, которому исполняется 74 года, занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Политик был отстранен от власти военными и вскоре покинул страну. После этого он был приговорен к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его заочно приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за должностные преступления.

С 2010 года Чинават в общей сложности 20 раз заявлял о намерении вернуться на родину. Предыдущий раз в мае 2023 года он сообщил в Twitter, что планирует вернуться в Таиланд в июле.