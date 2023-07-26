Группа родителей пропавших без вести военных перекрыла центральный проспект Еревана

Военнослужащие пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года

ЕРЕВАН, 26 июля. /ТАСС/. Группа родителей пропавших без вести военных перекрыла проспект Баграмяна в центре Еревана у резиденции президента, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Акцию транслируют в режиме реального времени местные порталы.

"Мы требуем встречи с Пашиняном, мы хотим знать, что случилось с нашими детьми. Правительство обязано предоставить родителям разъяснения", - заявила мать одного из пропавших без вести военных.

Движение автотранспорта по проспекту в районе акции протеста приостановлено. Полицейские несут усиленную службу, однако не применяют силу для разблокирования автомобильного движения.

Военные пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.