Южная Корея сформировала следственную группу по борьбе с криптовалютными преступлениями

Туда войдут 30 сотрудников различных ведомств, которые будут отслеживать рынок криптовалют с высокой волатильностью, заниматься вопросами незаконной торговли, уклонения от уплаты налогов, несанкционированных переводов иностранной валюты

СЕУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи создали межведомственное подразделение для расследования криптовалютных преступлений и защиты инвесторов. Об этом говорится в сообщении южнокорейской прокуратуры.

"Виртуальные активы - это инвестиционные продукты, которые можно сравнить с акциями, но участники рынка практически лишены правовой защиты из-за несовершенных законов и систем", - приводит заявление прокуратуры агентство Reuters.

В объединенную следственную группу войдут 30 сотрудников различных ведомств, которые будут отслеживать рынок криптовалют с высокой волатильностью, заниматься вопросами незаконной торговли, уклонения от уплаты налогов, несанкционированных переводов иностранной валюты.

В 2022 году ущерб от преступлений, связанных с криптовалютой, достиг в Южной Корее 1,02 трлн вон ($797,81 млн). Южнокорейский криптовалютный рынок, который был одним из самых быстрорастущих в мире, в 2022 г. сократился на 66% по рыночной капитализации из-за ряда глобальных и внутренних проблем.