Армия Израиля сообщила о задержании на Западном берегу 6 радикалов из "Исламского джихада"

Всего задержаны более 30 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ночь на среду в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан более 30 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, включая шестерых радикалов из группировки "Исламский джихад". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"32 находившихся в розыске человека были схвачены сегодня ночью в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) во время масштабной операции по задержанию подозреваемых. В частности, в ходе операции в населенном пункте Кфар-Таммун военнослужащие задержали шесть разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении. Военные добавили, что во время ночных рейдов в ряде районов возникали столкновения и перестрелки с вооруженными радикалами, силовики применяли спецсредства и открывали ответный огонь. О ранениях с израильской стороны информации не поступало, один из военных автомобилей был поврежден камнями в ходе противостояния, отметили в пресс-службе.

Армия Израиля с 10 апреля 2022 года проводит регулярные операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу Иордана в ответ на серию терактов в израильских городах.