На Украине готовятся вновь продлить действие военного положения и мобилизации

Депутат Рады Ярослав Железняк напомнил, что режим военного положения и мобилизация действуют до 18 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Законопроект об очередном продлении срока действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней готовятся внести в Верховную раду. Местные СМИ отмечают, что в случае его принятия парламентские выборы, которые должны состояться в октябре, будут отменены.

О подготовке нового продления сообщил в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк. "В ближайшие дни парламент снова продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации. <...> Скорее всего, это продление будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал он. Железняк напомнил, что на данный момент режим военного положения и мобилизация действуют до 18 августа.

Как отмечает издание "Страна", новое продление "закроет вопрос" с осенними парламентскими выборами, так как во время действия военного положения они пройти не могут. Издание также обращает внимание, что еще одно продление на 90 дней после 15 ноября сделает невозможным и проведение президентских выборов: несмотря на то, что они должны состояться в конце марта, вовремя начать кампанию уже не получится.

Дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов идут на Украине уже давно. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отмечал, что по украинским законам проводить любые выборы во время военного положения нельзя и потому следует сделать это сразу по окончании его действия.

При этом западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивали на проведении голосования в предусмотренные сроки. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля 2022 года. Срок его действия продлевался неоднократно. В последний раз это произошло 2 мая на очередные 90 дней - до 18 августа.