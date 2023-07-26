Молдавия сократит численность персонала посольства России

Причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране"

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Молдавские власти приняли решение сократить численность персонала российского посольства.

Об этом сообщил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", - заявил он. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".