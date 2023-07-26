26 июля, 07:27,
обновлено 26 июля, 07:43

Молдавия сократит численность персонала посольства России

Вениамин Демидецкий/ ТАСС
Посольство РФ в Молдавии
© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

Причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране"

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Молдавские власти приняли решение сократить численность персонала российского посольства.

Читайте также
Посольство РФ в Кишиневе осудило антироссийские заявления МолдавииВ Приднестровье обеспокоены планами Молдавии сократить дипломатов в посольстве России

Об этом сообщил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", - заявил он. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране". 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация