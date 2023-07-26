Президент Молдавии подписала закон о денонсации Конвенции МПА СНГ

Парламент страны голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности ранее денонсировал Конвенцию о МПА СНГ, подписанную в 1995 году в Минске

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала одобренный парламентом закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) государств - участников СНГ.

"Президент Республики Молдова постановляет промульгировать закон 209 от 20 июля 2023 года о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ", - говорится в указе, который опубликован в "Официальном мониторе" республики.

На прошлой неделе парламент Молдавии голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности денонсировал Конвенцию о МПА СНГ, подписанную в 1995 году в Минске. Решение подвергла жесткой критике оппозиция, во время обсуждения этого решения в первом чтении фракция Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседаний. В выступлении перед депутатами вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что Молдавия должна проводить взвешенную внешнюю политику. По его словам, МПА СНГ является международной платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдавии на восточном рынке и зарабатывать сотни миллионов долларов.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.