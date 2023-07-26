МИД КНР удалил с сайта информацию о бывшем главе ведомства "по правилам администрирования"

В течение последнего месяца Цинь Ган не появлялся на публике

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство удалило со своего сайта всю информацию о бывшем министре иностранных дел КНР Цинь Гане в соответствии с правилами администрирования данного сетевого ресурса. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Информация на сайте Министерства иностранных дел КНР была обновлена в соответствии с правилами администрирования", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, почему с сайта китайского МИД исчезли все сообщения о Цинь Гане.

В течение последнего месяца Цинь Ган не появлялся на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник был смещен с должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Министром иностранных дел народной республики вновь стал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И (занимал эту должность в 2013-2022 годах).