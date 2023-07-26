Макрон заверил, что Франция будет готова к Олимпиаде 2024 года

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности, отметил президент страны

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Франция будет готова к проведению Олимпийских игр 2024 года в Париже, особый акцент сделают на безопасности. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции France info.

"Идет всесторонняя подготовка, делается большая работа, в которой участвуют, в частности, и различные министерства, и префектура Парижа, - сказал Макрон. - Это позволяет нам говорить, что мы будем готовы к любым возможным сценариям".

Он отметил, что значительное внимание уделено обеспечению безопасности, которую координирует министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Макрон подчеркнул, что в охране Олимпиады будут участвовать как национальные полиция и жандармерия, так и муниципальные силы правопорядка и частные компании.

Французский лидер также отметил, что сейчас полным ходом идут работы по возведению олимпийских объектов в парижском регионе, а также в Марселе и Таити (Французская Полинезия, заморская территория в Тихом океане), где, в частности, запланированы состязания по серфингу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.