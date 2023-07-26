Премьер Камбоджи заявил о намерении передать пост главы правительства старшему сыну

Новый кабинет министров будет сформирован 29 августа по итогам прошедших 23 июля всеобщих выборов в Национальную ассамблею

ХАНОЙ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил о намерении уйти в отставку с должности главы правительства и передать пост старшему сыну Хун Манету, выдвинутому в качестве кандидата правящей Народной партией Камбоджи (НПК).

"Я хотел бы объявить, что не буду продолжать занимать пост премьер-министра. Новое правительство возглавит Хун Манет", - сказал премьер в обращении к гражданам страны, переданном по государственному телевидению. Хун Сен добавил, что сам он планирует возглавить Сенат (верхнюю палату парламента) Камбоджи после предстоящих в феврале будущего года выборов.

Ранее было объявлено, что новый кабинет министров Камбоджи будет сформирован 29 августа по итогам прошедших 23 июля всеобщих выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента). Возглавляемая Хун Сеном НПК получила 120 из 125 мест в Нацассамблее.

На прошедшем в январе этого года внеочередном съезде НПК поддержала кандидатуру заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Хун Манета на премьерский пост.

Действующий премьер, который в следующем месяце отметит свое 71-летие, находится у власти в Камбодже уже 38 лет. Хун Сен вступил в должность премьера Камбоджи 14 января 1985 года после того, как его единогласно утвердила Национальная ассамблея, став на тот момент самым молодым главой правительства в мире в возрасте 32 лет. Хун Манету в октябре исполнится 46 лет.