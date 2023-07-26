Город Роверето принял резолюцию с осуждением использования кассетных бомб

Городской совет выражает озабоченность рисками эскалации украинского конфликта

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Городской совет города Роверето единодушным голосованием одобрил резолюцию, осуждающую применение кассетных снарядов. Об этом сообщил ТАСС основатель и глава благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, выступивший с инициативой такой резолюции.

Городской совет выражает озабоченность рисками эскалации украинского конфликта и в связи с этим, учитывая конвенцию ООН, запрещающую производство и применение кассетных вооружений, которая ратифицирована более чем сотней стран, просит "подтвердить решительное осуждение производства, владения, торговли и использования кассетных бомб", говорится в тексте резолюции, продвигаемой от имени Роверето - "города мира". Это предполагает, в частности, организацию общественных встреч с людьми, находящимися в зоне конфликта для повышения осведомленности общества о происходящем и осознания всей серьезности ситуации.

В тексте также указывается на необходимость продолжать и, по возможности, укреплять инициативы, направленные на укрепление мира. Члены городского совета считают целесообразным приглашение в Роверето дипломатических представительств в Италии, России и Украине, "в надежде на прекращение боевых действий".

Как пояснил Бордато в беседе с корреспондентом ТАСС, во многом резолюция носит символический характер, но имеет и важное значение для города. "Мы хотим сделать ощутимый вклад в развитие диалога и информировать о реальных событиях на Украине, поскольку мало кто в Италии имеет об этом достоверное представление", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Роверето не случайно назван "городом мира", именно там находится "Колокол павших" - самый большой колокол, вылитый после Первой мировой войны из железа пушек всех войск, участвовавших в первом мировом конфликте. "Каждый вечер бьют в этот колокол в память о погибших во всех войнах", - пояснил Бордато.

В городе действует одноименный фонд, который несколько десятилетий назад выступил автором Меморандума о мире, к которому присоединились около 100 стран, включая Россию и Украину, уточнил собеседник агентства. "Эти усилия признаны ООН и другими международными организациями", - добавил он.

Сам Бордато не понаслышке знает о конфликте в Донбассе, где с 2014 года оказывает помощь населению и, главным образом, детям. Его ассоциация недавно отметила 20-летний юбилей. Она была одной из первых иностранных, пришедших на помощь после теракта в Беслане. Затем Бордато сотрудничал с российскими организациями. Последним крупным проектом его благотворительной ассоциации стало оснащение медицинским оборудованием родильного отделения больницы Мариуполя.