МИД КНР не назвал причину и детали смещения бывшего министра иностранных дел Цинь Гана

В течение последнего месяца политик не появлялся на публике

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала приводить причины и детали недавнего смещения министра иностранных дел страны Цинь Гана. Как она ответила на многочисленные вопросы журналистов, "ориентироваться нужно на информацию, которая есть в ранее опубликованном сообщении агентства Xinhua".

"По данному вопросу выходило сообщение Xinhua, ориентируйтесь на него", - кратко заявила она на брифинге.

В ответ на вопрос западного журналиста, отметившего, что в указанном сообщении нет интересующей его информации, Мао Нин не стала приводить какие-либо дополнительные детали. "Кроме этого у меня нет дополнительной информации", - подытожила она.

В течение последнего месяца Цинь Ган не появлялся на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря прошлого года, а в минувший вторник был смещен с должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Министром иностранных дел народной республики вновь стал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И (занимал эту должность в 2013-2022 годах).