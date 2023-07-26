Госбюро расследований Украины проверяет законность выезда депутата Аристова на Мальдивы

В ведомстве отметили, что политик выезжал с Украины 5 июля "на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины начало проверку законности выезда на отдых за границу зампредседателя комитета Верховной рады по национальной безопасности Юрия Аристова, депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ГБР отметили, что расследование ведется совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). "25 июля 2023 года генеральный прокурор Украины по материалам Государственного бюро расследований и информации, распространенной в СМИ, возбудил уголовное производство о внесении ложных сведений в документы для выезда за границу заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки [Юрием Аристовым]".

В ведомстве добавили, что уже "установлено, что в середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши, Мальдивы", при этом он выезжал с Украины 5 июля "на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики", однако затем дистанционно оформил больничный лист. Квартиру Аристова обыскали, "среди прочего изъяты паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, другие документы".

25 июля на Украине разразился скандал после публикации в местных СМИ фотографий, на которых был запечатлен Аристов на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. Глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это может стать поводом для лишения Аристова мандата, и пообещал немедленно инициировать приостановление его членства во фракции. После этого Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Как сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Сейчас на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты и министры, выезжающие из страны по служебной необходимости.

После скандала вокруг Аристова президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны.