Посол РФ заявил, что решение Молдавии сократить число дипломатов подрывает диалог

По словам Олега Васнецова, "это решение совершенно не в духе дружественных нам стран"

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Решение молдавских властей сократить численность персонала российского посольства подрывает возможности диалога между двумя странами. Об этом заявил посол РФ Олег Васнецов после посещения министерства иностранных дел и европейской интеграции республики, куда его вызвали в связи с публикациями в местных СМИ об антеннах на крыше диппредставительства, которые якобы использовались для шпионажа.

"Весь этот так называемый шпионский скандал - всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено. С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран", - сказал Васнецов на брифинге после посещения МИД.

Во вторник МИД Молдавии выразил обеспокоенность в связи с публикацией молдавского интернет-ресурса "Журнал", в котором обращается внимание на большое количество антенн на зданиях расположенного в центре Кишинева посольства. Журналисты издания полагают, что с помощью специального оборудования в учреждении якобы могут собирать конфиденциальную информацию.

Как объяснил посол РФ, все эти антенны покупались несколько десятков лет назад на местном рынке и не представляют опасности.