Кабмин Молдавии предложил парламенту продлить режим ЧП на 60 дней

Министр внутренних дел страны Адриан Ефрос отметил, что продление чрезвычайных мер необходимо в связи с конфликтом на Украине и опасностью дестабилизации внутриполитической ситуации в Молдавии

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Молдавское правительство предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, до 2 октября. Соответствующее постановление было одобрено на заседании кабинета министров.

"Продлить режим ЧП на всей территории страны на 60 дней начиная с 3 августа", - говорится в документе, который на заседании правительства зачитал министр внутренних дел Адриан Ефрос. По его словам, продление чрезвычайных мер необходимо в связи с ситуацией на Украине и опасностью дестабилизации внутриполитической обстановки в Молдавии.

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, он был введен из-за возможных перебоев в поставках газа. Затем причиной продления была названа ситуация на Украине. В период действия режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям может издавать распоряжения, обязательные к исполнению государственными и частными компаниями, а также отдельными лицами, находящихся на территории страны. Комиссия также может выделять средства из бюджета, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.

Летом прошлого года в стране начались акции протеста оппозиции, протестующие обвинили власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ увеличились в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.