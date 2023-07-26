МИД Китая осудил атаку на объект в Ухане хакеров, за которыми "стоят власти другой страны"

Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить сетевую безопасность КНР, отметила официальный представитель дипведомства Мао Нин

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китайские власти осуждают недавнюю сетевую атаку на центр сейсмологического контроля в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) хакеров, за которыми стоит иностранное правительство. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы осуждаем подобные безответственные действия. Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить сетевую безопасность КНР", - подчеркнула она на брифинге.

Официальный представитель уточнила, что подобные попытки получить несанкционированный доступ к государственным сетевым ресурсам "серьезно угрожают государственной безопасности Китая".

"Как проинформировала соответствующая организация КНР, сетевую атаку на центр мониторинга землетрясений в Ухане совершила хакерская организация, за которой стоит иностранное правительство", - добавила она, отвечая на вопрос китайского журналиста, который попросил прокомментировать предварительно имеющуюся информацию о том, что к этому причастны США.

Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Уханя проинформировал, что находящиеся за пределами Китая хакеры атаковали местный центр мониторинга землетрясений. По его информации, сетевое оборудование данной организации подверглось попытке кибервзлома со стороны "иностранной организации".