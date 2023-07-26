Токаев считает акты сожжения Корана в Европе непозволительными провокациями

По мнению казахстанского лидера, участившиеся случаи "религиозного вандализма" должны подвергнуться единодушному осуждению

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Акты сожжения Корана в ряде стран Северной Европы являются непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире. Об этом говорится в заявлении пресс-службы лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами. Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий", - следует из заявления.

По мнению главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий. "Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН", - отметили в пресс-службе.

В понедельник небольшая группа протестующих сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Как сообщило агентство Reuters, акцию провела праворадикальнная группа "Датские патриоты". 21 июля они также сожгли священную книгу мусульман на том же месте.

До этого акция с сожжением священной книги мусульман прошла в Швеции 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. 19 июля шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции 20 июля в Стокгольме. Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма разрешить новую акцию. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства.