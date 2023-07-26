На Украине возбудили дело о госизмене против бывшего депутата от ОПЗЖ Рабиновича

По версии следствия, будучи народным депутатом, Вадим Рабинович с 2019 по 2021 год делал многочисленные высказывания, которые якобы "несли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене в отношении бывшего депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины IX созыва от запрещенной в настоящее время политической партии "ОПЗЖ" сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в тексте.

По версии следствия, будучи народным депутатом Украины, Рабинович с 2019 по 2021 год делал многочисленные высказывания, которые, по мнению следствия, якобы "несли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

25 июля суд в Киеве по обвинению в госизмене арестовал депутата Верховной рады Александра Пономарева, который также избирался от ОПЗЖ.

После начала СВО власти Украины начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других граждан. По данным бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, уже открыто более 17 тыс. таких дел, причем людей обвиняют в "государственной измене", что предполагает до 15 лет лишения свободы. Помимо ОПЗЖ, на Украине запрещены более десятка партий, в том числе бывшая правящая Партия регионов и компартия.

Местные СМИ отмечают, что впоследствии под видом борьбы с "изменниками" власти страны начали травлю своих политических оппонентов. В частности, дело по этой же статье возбуждено против экс-президента Петра Порошенко, которого считают одним из вероятных соперников нынешнего главы государства Владимира Зеленского на ближайших выборах.