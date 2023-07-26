Кабмин Украины в 2023 году выделил почти $1,1 млрд на производство беспилотников

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что власти устранили таможенные барьеры для ввоза в страну запчастей для БПЛА, подняли долю прибыли их производителей до 25%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Украины в этом году направило на производство в стране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) почти $1,1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд гривен (почти $1,1 млрд) в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников", - написал он в Telegram-канале.

Глава правительства добавил, что власти страны устранили таможенные барьеры для ввоза на Украину запчастей для БПЛА, подняли долю прибыли их производителей до 25%, а также приняли решение, которое, как утверждается, "способствует массовому производству боеприпасов для дронов".

По словам Шмыгаля, в настоящее время более 40 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, заключили контракты с государством, а "производство БПЛА выросло в десятки раз".

В июле украинские СМИ выступили с критикой властей страны, обвинив их в недостаточном использовании беспилотников отечественного производства. В ответе на это в Минобороны заявили, что за последние полтора года закупили "тысячи" украинских беспилотников 28 разных моделей. В ведомстве утверждали, что с некоторыми отечественными компаниями заключены контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА различных типов.