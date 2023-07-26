Образовательный обмен: чем России и Африке могут быть выгодны совместные проекты

Сотрудничество между Россией и странами Африки в сфере образования и науки набирает обороты: увеличивается количество африканских студентов в университетах РФ, развиваются центры образования на русском языке в африканских странах, ведется непрерывная международная научная работа. Эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали, какое значение это сотрудничество имеет для России, как увеличиваются темпы его развития, а также отметили важность будущих проектов.

Все больше студентов

Президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что в российских вузах на данный момент обучается около 35 тыс. студентов из Африки, более 6 тыс. из них получают российские стипендии. Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что за 13 лет число студентов из Африки выросло в три раза, а на предстоящий 2023/2024 учебный год количество бюджетных мест для них увеличено вдвое — до 4,7 тыс.

"Каждый год мы увеличиваем количество выделяемых стипендий, стимулируем обучение на коммерческой основе и получившие в последнее время широкое распространение межвузовские связи", — подчеркнул президент РФ.

По данным экспертов ВШЭ в докладе "Африка-2023: возможности и риски", подготовка кадров может стать связующим звеном, поможет объединить интересы расширения российского экспорта с пользой для развития и становления государств Африки, а также это внесет важный вклад в устойчивое развитие африканских стран и долгосрочное присутствие России на континенте.

За все годы число выпускников РУДН из стран Африки составило более 14 тыс. человек. В настоящее время в университете обучается более 2 тыс. граждан из 54 стран Африки. "Почти 500 из них получают образование врачей. Это ребята из Египта, Нигерии, Замбии, Сьерра-Леоне. Более 300 африканских студентов учатся на стоматологов, экономистов и дипломатов. В десятку самых популярных профессий на данный момент входят фармацевт, архитектор, информатик, строитель. В прошлом году к нам поступило рекордное количество студентов с континента — более 900. Ожидаем, что в этом году будет не меньше", — рассказал ТАСС ректор РУДН Олег Ястребов.

Число обучающихся в НИУ ВШЭ африканцев в этом году превысило 200 человек. Сейчас образование в вузе получают 211 студентов из 31 страны Африки, что несколько больше показателя прошлого года — 175 человек из 29 стран. "Сегодня Африка — это динамично развивающийся регион с самым молодым населением мира, — отметила проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова. — Россию и Африку связывают традиционно добрые отношения: опыт взаимодействия, накопленный нашими странами за десятилетия, заложил прочный фундамент для развития многосторонних отношений с африканскими государствами. Осенью этого года планируем провести Международную школу БРИКС+ с участием молодых африканских лидеров. Планируем и дальше расширять взаимодействие с африканскими партнерами".

По словам проректора, многие страны Африки имеют повышенный интерес к российскому образованию, подкрепленный значительным демографическим потенциалом. "Активизация усилий по продвижению российского образования в странах этих регионов позволит России выйти на наиболее крупные рынки, где востребованы качественные образовательные продукты мирового уровня", — пояснила эксперт.

Продвижение изучения русского языка

Обучение африканских студентов, их дополнительное образование, переподготовка специалистов может быть привязана к целевым программам расширения и углубления присутствия России в тех секторах, где она уже есть, а именно агротехнологии, агрохимия, информационные технологии и другие, считают эксперты ВШЭ. Более того, обязательной частью программы вложений в человеческий капитал должно быть расширение и углубление изучения русского языка. "Необходимо создание условий для интеграции африканских выпускников российских вузов в ткань деловых отношений между Россией и Африкой", — отмечено в вышеупомянутом докладе ВШЭ.

Развитие русского языка является одним из важных стратегических элементов международного сотрудничества. Замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов ранее сообщал ТАСС, что в 2023 году совместно с 14 педагогическими вузами планируется открыть центры образования на русском языке в 28 африканских странах, среди них Алжир, Египет, Зимбабве, Мадагаскар, ЮАР и другие.

В РУДН рассказали ТАСС, что на текущий момент в университете имеется 83 действующих документа о сотрудничестве с 75 вузами из 32 африканских стран, а также с органами власти в сфере образования. В рамках межвузовских соглашений на базе зарубежных организаций созданы и функционируют четыре центра русского языка и довузовской подготовки в Марокко, Намибии, Замбии и Нигерии, а также 10 профильных классов в Анголе, Гамбии, Замбии и других странах.

СПбПУ также планирует подписать на саммите и экономическом форуме Россия — Африка несколько договоров, которые в том числе позволят открыть центр русского языка в Республике Мали. Еще в планах вуза есть открытие информационного центра в Национальной школе инженеров в Бамако, он позволит студентам магистратуры и аспирантуры получать больше информации о возможностях обучения в российских высших учебных заведениях.

Чем это выгодно?

Ректор РУДН рассказал, что ученые проводят совместные исследования с коллегами из африканских университетов. За пять лет опубликовано более 450 совместных статей в ведущих научных журналах мира, причем подавляющее большинство — по таким сложным областям, как естественные науки, техника и технологии, науки о жизни и медицина. "Совместные исследования дают результаты нового уровня. Например, сейчас агрономы РУДН совместно с вузами — партнерами Гамбии и Уганды ставят цель повысить урожайность пшеницы в жарких регионах. Для этого необходимо создать стрессоустойчивые сорта, обучить агробиотехнологов, сделать экспериментальные посевы и провести диагностику фитопатогенов. Все задачи мы объединили в единый проект "Агротехнопарк РУДН: экспорт в Африку", — отметил Ястребов.

Он также подчеркнул, что иностранные профессионалы нужны российским предприятиям, чтобы увеличивать экспорт своей продукции и улучшать условия импорта. "В ряде компаний есть направления по обучению талантливых иностранных ребят в лучших российских вузах, чтобы они потом работали над задачами этих компаний", — добавил эксперт.

Вместе с этим, кроме научного прогресса, сотрудничество в образовательной сфере может давать дополнительный доход стране, поскольку число африканских абитуриентов, по разным оценкам, составляет не менее 200 млн человек, считает ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ Николай Щербаков. "Россия могла бы серьезно зарабатывать на предоставлении образовательных услуг за рамками тех государственных стипендий, которые мы выделяем африканским странам. Наша страна по-прежнему конкурентоспособна на рынке образовательных услуг и может предоставить множество учебных и научных программ, в частности, в области естественных наук, которые крайне важны для африканских государств", — подчеркнул Щербаков.

По его словам, такое сотрудничество выгодно еще и потому, что благодаря образованию, знакомству с научными и культурными достижениями нашей страны формируется позитивное отношение к стране и людям, таким образом, реализуется потенциал влияния России.

Схожую позицию выразил и директор программы магистратуры по организационной психологии Педагогического университета Мапуту Жозе Матемулане. Он рассказал, что выгода России от сотрудничества с Африкой заключается в укреплении ее позиций на континенте с помощью мягкой силы. "Создавая в африканских странах научные центры, Россия повышает свой авторитет и получает механизм влияния на геополитические процессы. Кроме того, благодаря такому сотрудничеству и созданным научным кластерам РФ может выйти на дополнительный доход", — отметил Матемулане.

Проректор НИУ ВШЭ добавила, что сокращение нехватки приоритетных квалифицированных специалистов на африканском континенте позволит не только планировать, но и реализовывать совместные инфраструктурные проекты. "А это, в свою очередь, принципиально новый уровень отношений, позволяющий выстраивать долгосрочное стратегическое партнерство", — подытожила Панова.

Виктория Конева, Варвара Соболева​​​​​​​