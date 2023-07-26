Верховный суд Белоруссии рассмотрит иски Минюста о ликвидации двух политических партий

Речь идет о Социал-демократической партии Народного согласия и старейшей в Белоруссии "Партии БНФ"

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Иски Министерства юстиции Белоруссии о ликвидации двух политических партий рассмотрит в августе Верховный суд страны. Об этом говорится в расписании судебных заседаний, опубликованном на сайте Верховного суда.

По его данным, 9 августа в порядке гражданского судопроизводства будет рассмотрено дело о ликвидации Социал-демократической партии Народного согласия (СДПНС). 14 августа суд начнет процесс по делу о ликвидации старейшей в Белоруссии "Партии БНФ" (Белорусский народный фронт).

Правоцентристская оппозиционная "Партия БНФ" была зарегистрирована в августе 1993 года. В настоящее время ее лидером является Григорий Костусев, который в сентябре прошлого года был осужден к 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти.

СДПНС была зарегистрирована в мае 1997 года, председателем центрального исполнительного комитета партии является Сергей Ермак. СДПНС стоит на левоцентристских позициях.

В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 16 политических партий. В феврале нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с законом, Минюст в течение шести месяцев после вступления его в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.

2 мая Минюст республики зарегистрировал партию "Белая Русь", 23 июня документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия Белоруссии и Компартия. 30 июня была перерегистрирована Республиканская партия труда и справедливости. "Белая Русь" и перерегистрированные партии являются сторонниками политики действующей в Белоруссии власти.