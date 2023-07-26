26 июля, 09:48,
обновлено 26 июля, 10:30

Reuters: в Нигере военнослужащие заблокировали офис президента страны

AP Photo/ Jerome Delayб, архив
© AP Photo/ Jerome Delayб, архив

Президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, их число неизвестно, сообщил журнал Jeune Afrique

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Группа солдат президентской гвардии Нигера заблокировала в столице страны Ниамее здание, где находится офис главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters. Заблокирована также жилая зона.

Однако в районе столицы, где расположена президентская резиденция, военной техники нет, передает Agence France-Presse. Стрельбы в городе не было слышно, отмечает оно. 

Президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, их число неизвестно, сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на военный источник в регионе.

В то же время другой источник, близкий к президенту, утверждает, что Базум "цел и невредим" и сейчас "ведет переговоры" с военными. 

Теги:
Нигер
© Информационное агентство ТАСС
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