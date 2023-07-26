Польша подала в Еврокомиссию жалобу на ФРГ за ввоз мусора в страну

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что ее страна многократно, но безрезультатно обращалась к ФРГ на разных уровнях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Польши подали в Европейскую комиссию (ЕК) жалобу на Германию за массовый ввоз мусора в республику и планируют дойти до суда ЕС. Об этом заявила на брифинге министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"У нас не осталось выбора. Мы используем путь, который доступен любой европейской стране. Мы используем жалобу в ЕК, что является первым этапом разбирательства в Европейском суде юстиции", - сказала она.

Как пояснила министр, правительство "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии, руководившее страной до 2015 года, "создало в Польше мусорное эльдорадо", так как оно смягчило нормы поступления отходов в страну. "Это эльдорадо стимулировало нашего западного партнера к ввозу мусора в Польшу. В результате мы имеем 35 тыс. тонн нелегальных отходов на семи свалках", - указала Москва.

По ее словам, Польша многократно, но безрезультатно обращалась к Германии на разных уровнях, "призывая забрать германские отходы, которые нелегально хранятся на польской территории". "Польский налогоплательщик не может платить за вывоз германского мусора", - указала министр.