СБУ предъявила обвинение бывшему главе Роменской епархии УПЦ

Митрополита Алексея обвиняют в оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России а также за прославление участников специальной военной операции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение бывшему главе Роменской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Алексею.

"СБУ сообщила о подозрении (обвинении - прим. ТАСС) беглому митрополиту УПЦ (МП) на Сумщине. <...> Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ (МП) Алексея Масленникова", - говорится в сообщении Telegram-канала СБУ. В спецслужбе отметили, что митрополит после начала военных действий выехал в Россию.

Как утверждает СБУ, в прошлом году митрополит Алексей, в частности, принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области, где "совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных".

В спецслужбе добавили, что митрополита обвиняют по статье УК об "оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию", а также за "глорификацию" (прославление) участников специальной военной операции.

В офисе генерального прокурора Украины также сообщили, что в конце 2022 года Совет национальной безопасности и обороны страны применил персональные санкции к митрополиту Алексею. Его объявили в розыск.