Источник сообщил, что президент Нигера не планировал участвовать в саммите Россия - Африка

Журнал Jeune Afrique ранее сообщил, что Мохамед Базум удерживается мятежниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президента Нигера Мохамеда Базума не было в списках подтвердивших участие в саммите Россия - Африка. Об этом заявил ТАСС источник.

Ранее журнал Jeune Afrique со ссылкой на военный источник в регионе сообщил, что глава Нигера удерживается мятежниками

"Нет, президента Нигера в списках подтвердившихся на саммит Россия - Африка не было", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным ТАСС, других высокопоставленных представителей Нигера также в списках нет.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.