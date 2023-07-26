Премьер Эфиопии прибыл на саммит Россия - Африка

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин встретится с Ахмедом, будут проведены переговоры в составе делегаций, также запланирован совместный завтрак лидеров стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом, ожидаются его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и участие в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в среду Путин встретится с Ахмедом, будут проведены переговоры в составе делегаций, также запланирован совместный завтрак лидеров стран.

Отношения Москвы и Аддис-Абебы отличает высокий уровень доверительного политического диалога и сходство подходов по наиболее актуальным темам мировой повестки. Россия поддерживает последовательную работу руководства Эфиопии с целью нормализации обстановки в стране. Одним из ключевых направлений взаимодействия также является военно-техническое сотрудничество.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоятся экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.