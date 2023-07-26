Министр культуры Украины похвалился разработкой законопроекта "анти-Пушкин"

Александр Ткаченко также отчитался об успехах по демонтажу связанных с Россией и СССР монументов и переименованию топонимов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко представил профильному комитету парламента отчет о работе ведомства за год, назвав среди достижений подготовку законопроекта, упрощающего демонтаж связанных с Россией памятников. Местная пресса окрестила документ как "анти-Пушкин".

"Министерство культуры разработало законопроект, который стал известен как "анти-Пушкин", - говорится в справке, представленной парламентскому комитету, ее фотокопию Ткаченко приводит в Telegram-канале.

Министр также отчитался об успехах по демонтажу связанных с Россией и СССР монументов и переименованию топонимов. По его данным, за прошлый год на Украине было снесено 28 памятников Александру Пушкину, 9 памятников Максиму Горькому, порядка 20 памятников и памятных знаков советским воинам-освободителям, были изменены названия порядка 7 650 топонимов. Одним из важных достижений Ткаченко назвал демонтаж памятников российской императрице Екатерине II в Одессе.

Законопроект, позволяющий изымать из реестра недвижимых памятников Украины монументы, которые связаны с Россией или СССР, упрощает снос таких объектов. Он был одобрен Верховной радой 3 мая и вступил в силу 15 июня.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.