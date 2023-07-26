26 июля, 11:33
Саммит Россия – Африка

Вице-президент Южного Судана прибыл в Петербург на саммит Россия - Африка

Южный Судан является наиболее молодым международно признанным государством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гаи вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Южный Судан является наиболее молодым международно признанным государством, декларация о его независимости была подписана в июле 2011 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Южного Судана Хуссейн Акол Абдельбаги в сентябре 2022 года на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили обстановку в республике, перспективы окончательного урегулирования внутреннего конфликта в свете принятого сторонами решения о продлении переходного периода в стране до июля 2025 года.

Российская сторона подтвердила поддержку усилий южносуданского правительства и африканского сообщества в лице Межправительственной организации по развитию (ИГАД) по восстановлению мира, обеспечению стабильности и безопасности в Южном Судане.

Россия и Южный Судан также отмечали наличие интереса в развитии двустороннего партнерства в различных областях, включая углубление политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума. 

Теги:
РоссияЮжный СуданСаммит Россия – Африка
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