В Швеции заявили о ведущейся против нее кампании после акций сожжения Корана

Как отметил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин, шведские власти не санкционируют сжигание священных писаний, а лишь выдают разрешение на проведение общественных собраний

СТОКГОЛЬМ, 26 июля. /ТАСС/. Кампания, направленная на то, чтобы оказать воздействие, продолжается против Швеции после проведенных в королевстве акций с сожжением Корана. Ее ведут иностранные государства, заявил на пресс-конференции министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

"Мы подвергаемся масштабным кампаниям воздействия, поддерживаемым другими странами, с целью нанесения ущерба шведским интересам", - утверждал он. Министр добавил, что есть государства, которые в последнее время распространяют ложный образ Швеции.

По словам политика, шведские власти не санкционируют сжигание священных писаний, а лишь выдают разрешение на проведение общественных собраний, в то время как организаторами подобных акций часто выступают лица, слабо связанные со Швецией. Он отметил, что еще один ложный тезис заключается в том, что Коран - единственная священная книга, которую можно сжигать в Швеции, и что Швеция "прячется" за свободу слова, в то время как на самом деле "хочет осквернить Коран, поскольку является исламофобской страной".

Болин также выступил с утверждением, что особую активность в этом плане проявляет якобы РФ. Участвовавший в пресс-конференции глава отдела коммуникаций Управления психологической защиты Микаэль Эстлунд заявил, что "мотивом России" в "разжигании" этих кампаний является якобы ее стремление затруднить Швеции вступление в НАТО.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства.