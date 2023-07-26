Верховный суд Израиля рассмотрит ходатайство против судебной реформы в сентябре

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июля. /ТАСС/. Верховный суд Израиля планирует рассмотреть ходатайство против первой части судебной реформы, утвержденной в понедельник, в сентябре. Об этом сообщила радиостанция Kan.

Ранее в среду первый закон продвигаемой правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху судебной реформы был опубликован в вестнике профильной парламентской комиссии и тем самым вступил в силу. Документ был утвержден в понедельник Кнессетом (парламентом) в окончательном чтении.

Закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. В поддержку документа 24 июля высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование, а по его итогам оппозиция заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной.