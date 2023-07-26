26 июля, 12:06,
обновлено 26 июля, 12:19
Саммит Россия – Африка

Президент переходного периода Мали прибыл на саммит Россия - Африка

Количество представителей страны на форуме составляет порядка 80 человек, сообщили в посольстве республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита прибыл вместе с многочисленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

В посольстве республики сообщили ТАСС, что количество представителей страны на форуме составляет порядка 80 человек. Там выразили надежду, что предстоящий саммит позволит укрепить двусторонние отношения между Россией и Мали, "не только в области обороны, но и экономики". Кроме этого, в рамках мероприятия ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия является для Мали "самым важным стратегическим партнером".

В составе делегации также присутствуют представители частного сектора экономики, что подчеркивает стремление Мали расширять экономическое сотрудничество с РФ и привлекать российские инвестиции.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
МалиСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация