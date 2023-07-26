Президент переходного периода Мали прибыл на саммит Россия - Африка

Количество представителей страны на форуме составляет порядка 80 человек, сообщили в посольстве республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита прибыл вместе с многочисленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

В посольстве республики сообщили ТАСС, что количество представителей страны на форуме составляет порядка 80 человек. Там выразили надежду, что предстоящий саммит позволит укрепить двусторонние отношения между Россией и Мали, "не только в области обороны, но и экономики". Кроме этого, в рамках мероприятия ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия является для Мали "самым важным стратегическим партнером".

В составе делегации также присутствуют представители частного сектора экономики, что подчеркивает стремление Мали расширять экономическое сотрудничество с РФ и привлекать российские инвестиции.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".