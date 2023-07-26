Дипломатический сервис МИД Чехии подал в суд иск к РФ по аренде земельных участков

Затребованная сумма превышает 53 млн крон

ПРАГА, 26 июля. /ТАСС/. Дипломатический сервис, являющийся структурным подразделением МИД Чехии и обслуживающий находящуюся в собственности ведомства недвижимость, подал иск против РФ в Городской суд Праги с требованием выплаты арендной платы за последние три года за используемые российским посольством земельные участки. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

Требование, согласно порталу, касается земельных участков, которые, как утверждает Дипломатический сервис, не используются в дипломатических целях. Затребованная сумма превышает 53 млн крон (около €2,3 млн).

"Можем подтвердить, что финансируемая МИД организация - Дипломатический сервис - сегодня подала иск в Городской суд Праги против РФ. Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон. Мы пошли на этот шаг, потому что до сих пор не получили ответа [российской стороны] на предварительные [досудебные] обращения [с предложением выплаты арендной платы]. Других подробностей мы сообщать не будем", - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Чехия, согласно порталу, потребует от РФ арендную плату за земельные участки, на которых расположены комплекс жилых зданий на Швайгеровой улице в районе Прага-6, а также здания бывших генеральных консульств в городах Карловы Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики). Разрешения на работу генконсульств Прага отозвала после 24 февраля 2022 года.

В мае 2023 года чешское правительство отменило девять принятых в 70-х и 80-х годах ХХ века распоряжений кабинета министров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики, согласно которым земельные участники передавались в бесплатное пользование в дипломатических целях Советскому Союзу. Власти республики утверждают, что большая часть из них ныне не используются РФ, являющейся правопреемницей СССР, в дипломатических целях и поэтому за них должна взыматься арендная плата, соответствующая расценкам районов, где они расположены.

Российско-чешские отношения в последние годы резко обострились. Они еще более осложнились после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию на Украине. Несколько лет назад Чехия и РФ договорились о паритете по численности сотрудников своих посольств в Москве и Праге. В каждом из них могут работать по 7 дипломатов и 25 служащих технического персонала.