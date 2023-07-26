СМИ: Трюдо заменит главу Минобороны Канады

По данным телеканала CTV, как минимум семь министров покинут правительство

ОТТАВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в рамках масштабных перестановок в правительстве заменит министра национальной обороны. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники.

По его информации, на этом посту Аниту Ананд заменит министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Ананд, как ожидается, перейдет на другую работу и может быть назначена председателем Совета казначейства.

Кроме того, еще как минимум семь министров покинут правительство, в том числе министр транспорта Омар Алгабра, министр общественных работ и закупок Хелена Джазек, председатель Совета казначейства Мона Фортье и министр общественной безопасности страны Марко Мендичино.

По информации Radio-Canada, свои посты практически гарантированно сохранят глава МИД Мелани Жоли, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо и министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.