СМИ: президент Турции обсудил с главой МИД КНР двусторонние отношения, ситуацию на Украине

По данным телеканала TRT, их встреча продлилась около часа

СТАМБУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в среду в Анкаре нового главу МИД КНР Ван И и обсудил с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в президентском дворце.

Встреча продлилась около часа. Основными в повестке были вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере. Обсуждались также ситуация на Украине и вокруг зерновой сделки в связи с выходом из нее России, вопросы, затрагивающие взаимный интерес, отмечает TRT.

Ранее в тот же день в Анкаре прошли переговоры Ван И с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. На них обсуждалась аналогичная проблематика, отметили источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Ранее агентство Xinhua сообщило, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сместил с должности министра иностранных дел Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.