Посольство США в Грузии опровергло информацию об участии в лоббировании по делу Саакашвили

На сайте американского закона о регистрации иностранных агентов ранее опубликовали данные, согласно которым от имени экс-президента Грузии были наняты лоббистские компании, которые разрабатывали методы давления западных политиков на грузинское правительство

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Грузии назвало дезинформацией сообщения об участии своих сотрудников в лоббировании интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросе его освобождения.

Ранее на сайте американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) были опубликованы данные, согласно которым от имени Саакашвили были наняты лоббистские компании, которые разрабатывали методы давления западных политиков на грузинское правительство. Из документов следует, в частности, что сотруднику посольства США в Грузии Эвану Эллиоту было поручено встретиться в Нью-Йорке с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее визита, чтобы обсудить возможность помилования Саакашвили.

"США в Тбилиси и Вашингтоне выразили озабоченность МИД Грузии в связи с опубликованной в последние дни в некоторых СМИ дезинформацией о деятельности посольства США и наших сотрудников и распространением этой дезинформации политическими деятелями", - говорится в заявлении диппредставительства.

Оно подчеркивает, что "никто в посольстве США в Тбилиси не участвовал в лоббировании интересов бывшего президента Саакашвили и не помогал его лоббистам в планировании какой-либо встречи". В диппредставительстве назвали информацию о том, что сотрудники посольства получили деньги от лоббистских компаний, "однозначно ложной и безответственной".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля сообщил, что один из польских врачей, прибывших в Грузию для обследования Саакашвили, пытался вынести из клиники "Вивамед" взятые у бывшего грузинского лидера анализы, спрятав их в обуви. В подтверждение этому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент.