ECOWAS осудило попытку госпереворота в Нигере

В сообществе отметили, что с "удивлением и горечью" восприняли новость об этих событиях

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Попытка государственного переворота предпринята в Нигере. Об этом сообщило Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое является крупнейшей региональной организацией на западе Африки.

"Новость о попытке государственного переворота в Нигере была воспринята в ECOWAS с удивлением и горечью, - говорится в официальном заявлении организации. - Мы самым решительным образом осуждаем эту попытку силового захвата власти и ее организаторов и требуем немедленного и безусловного освобождения демократически избранного президента республики".

Руководство ECOWAS подчеркнуло, что сама организация и все мировое сообщество возлагают полную ответственность на поднявших мятеж за безопасность президента Нигера, членов его семьи, министров и иных лиц.

Ранее группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец, удерживая там главу государства Мохамеда Базума.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено. Пост председателя ECOWAS занимает президент Нигерии Бола Тинубу.