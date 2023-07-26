Президент Бурунди посетил Ленинградскую АЭС

Делегация страны встречается с директором станции Владимиром Перегудой и позже посетит блок ВВЭР-1200

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Бурунди во главе с президентом страны Эваристом Ндайишимийе посетила в среду Ленинградскую АЭС (ЛАЭС), чтобы ознакомиться с российскими атомными технологиями. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.

"Делегация правительства Республики Бурунди во главе с президентом страны Эваристом Ндайишимийе впервые на Ленинградской атомной станции. Визит проходит в рамках экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, готовящегося к открытию в Санкт-Петербурге. Гости встречаются с директором ЛАЭС Владимиром Перегудой, а позже посетят блок ВВЭР-1200", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что энергоблоки ВВЭР-1200 находятся в центре внимания африканской делегации. Президенту Бурунди и профильным чиновникам расскажут о системах безопасности на новых атомных энергоблоках в России и проектах Росатома за рубежом.

В ноябре 2022 года министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди Ибрагим Увизейе сообщал ТАСС о заинтересованности африканской страны в строительстве атомных объектов на своей территории. По его словам, республика будет готова пригласить Росатом, если условия российской госкорпорации окажутся интересными.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.