Премьер Эфиопии назвал Россию братской страной

Абий Ахмед заявил о заинтересованности в обсуждениях с Москвой развития двухсторонних отношений и региональных вопросов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Эфиопский премьер Абий Ахмед заявил, что Эфиопия и Россия являются братскими странами. Об этом он сказал на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы крайне заинтересованы в обсуждениях с братской страной развития наших двухсторонних отношений и региональных вопросов, - подчеркнул Ахмед. - Я впервые в Санкт-Петербурге, я нахожу его очень красивым. Я знаю о связях Эфиопии и России в культуре, дипломатии, политике. У нас давние связи, мы проходили сложные моменты вместе, и я считаю, что нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений"

Глава правительства Эфиопии заявил, что намерен обсудить двусторонние и многосторонние вопросы, включая безопасность, экономическое сотрудничество и торговлю. "Я надеюсь, что мы проведем очень плодотворную дискуссию, - заметил Ахмед. - Мы очень рады находиться здесь совместно с другими африканскими лидерами для участия в саммите".

Ахмед также выразил благодарность за теплый прием в Санкт-Петербурге эфиопской делегации.

Встреча Путина и Ахмеда открыла серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия - Африка. С премьером Эфиопии Путин в предыдущий раз встречался в Сочи в 2019 году во время первого саммита Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.