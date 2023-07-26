26 июля, 13:52
Саммит Россия – Африка

Премьер Эфиопии назвал Россию братской страной

В Константиновском дворце проходят переговоры Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом
© Kremlin.ru

Абий Ахмед заявил о заинтересованности в обсуждениях с Москвой развития двухсторонних отношений и региональных вопросов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Эфиопский премьер Абий Ахмед заявил, что Эфиопия и Россия являются братскими странами. Об этом он сказал на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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"Мы крайне заинтересованы в обсуждениях с братской страной развития наших двухсторонних отношений и региональных вопросов, - подчеркнул Ахмед. - Я впервые в Санкт-Петербурге, я нахожу его очень красивым. Я знаю о связях Эфиопии и России в культуре, дипломатии, политике. У нас давние связи, мы проходили сложные моменты вместе, и я считаю, что нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений"

Глава правительства Эфиопии заявил, что намерен обсудить двусторонние и многосторонние вопросы, включая безопасность, экономическое сотрудничество и торговлю. "Я надеюсь, что мы проведем очень плодотворную дискуссию, - заметил Ахмед. - Мы очень рады находиться здесь совместно с другими африканскими лидерами для участия в саммите".

Ахмед также выразил благодарность за теплый прием в Санкт-Петербурге эфиопской делегации.

Встреча Путина и Ахмеда открыла серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия - Африка. С премьером Эфиопии Путин в предыдущий раз встречался в Сочи в 2019 году во время первого саммита Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЭфиопияРоссияАбий АхмедСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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