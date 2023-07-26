Афросоюз осудил попытку военных в Нигере подорвать стабильность демократических институтов

Об этом сообщил председатель комиссии АС Муса Факи Махамат

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Африканский союз (АС) осуждает попытку военных подорвать стабильность демократических и республиканских институтов в Нигере. Об этом написал в Twitter председатель комиссии АС Муса Факи Махамат.

"Будучи проинформированным о попытке некоторых военнослужащих подорвать стабильность демократических и республиканских институтов в Нигере, равносильной попытке государственного переворота, председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат решительно осуждает такие действия военных, всецело изменяющих своему республиканскому долгу", - говорится в опубликованном сообщении. Он высказался за то, чтобы военные "немедленно прекратили эти неприемлемые действия".

Махамат также призвал "жителей Нигера, их братьев в Африке, особенно из Экономического сообщества стран Западной Африки, и людей во всем мире объединить свои голоса в единодушном осуждении этой попытки государственного переворота", и выступил за "немедленное и безоговорочное возвращение преступивших закон солдат в казармы".

Рано утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера, Ниамее, президентский дворец, удерживая там главу государства Мохамеда Базума.