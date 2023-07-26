ЕС назвал события в Нигере попыткой дестабилизации демократии

Евросоюз присоединяется к заявлению ECOWAS по этой проблеме, отметил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Евросоюз считает мятеж военных в Нигере, заблокировавших президентский дворец, попыткой дестабилизации демократии и осуждает такие действия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

"Глубоко озабочен происходящими в Нигере событиями. ЕС осуждает любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера", - написал Боррель, подчеркнув, что Евросоюз присоединяется к заявлению Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по этой проблеме.

В своем заявлении ECOWAS назвало события в Нигере попыткой силового захвата власти и потребовало "немедленного и безусловного освобождения демократически избранного президента республики". Руководство ECOWAS подчеркнуло, что сама организация и все мировое сообщество возлагают на поднявших мятеж полную ответственность за безопасность президента Нигера, членов его семьи, министров и иных лиц.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице страны Ниамее президентский дворец, удерживая там главу государства Мохамеда Базума.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено. Пост председателя ECOWAS занимает президент Нигерии Бола Тинубу.